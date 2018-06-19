Госдепартамент США призвал Россию освободить политических заключённых
Официальный представитель Госдепа Хизер Науэрт отдельно упомянула украинского режиссёра Олега Сенцова и правозащитника Оюба Титиева. По подсчётам американской стороны, всего в России 150 политзаключённых.
Комментарии8
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sg90 19 июня 2018 | 08:27
КАк бы амерам освободить своих политзаключенных?
vilingrad 19 июня 2018 | 08:56
sg90: А тебя и не спрашивали. Ты, что ли Россия? Сейчас Вова Путин тебя наберет, посоветоваться... а Вову уже нагибают по полной, кстати- обмен с хохлами не за горами. Так что будешь в дураках. Ну, твое обычное состояние:)
varangian2011 19 июня 2018 | 08:28
Насколько очевидно то, что Сенцов действительно враг России и пророссийски настроенного большинства населения Крыма, настолько же очевидно и то, что мелкие пакости Сенцова никак не тянут на статью с 20 годами лишения свободы которую на него повесили спецслужбы. У врагов нужно выигрывать по правилам, а не по беспределу. К сожалению для наших власть имущих такое понятие как "честь" давно утратило свое значение.
vezdehod 19 июня 2018 | 08:31
Госдепартамент США призвал Россию освободить политических заключённых
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Перестаньте негров вешать сволочи. а потом требуйте.
ukov 19 июня 2018 | 08:28
Свободу Надежде Савченко!
good_night 19 июня 2018 | 08:37
ukov:
Доколе, Павленский Пётр будет во Франции томиться а неволе!
korikov 19 июня 2018 | 08:39
А почему Эхо Москвы в своих новостях ряд осуждённых по уголовным чтатьям называет ПОЛИТЗАКЛЮЧЕННЫМИ?
Вы, заскорузлые пропагандисты, ответьте, это какой-то суд признал этих людей политическими заключёнными или ваша информационная клоака просто делает оценочное суждение из-за солидарности с американскими политиками и западными пропагандистами.
korikov 19 июня 2018 | 08:50
А вы никогда не задумывались почему ряд СМИ в отношении одних заключённых использует определение "политзаключенный", а в отношении других " осуждённый"?
Потому что это пропагандистское дно.
Почему Эхо не называет Павленского политзаключённым?
Я не понимаю, почему вы, эховские работники, ведёте вот такую пропаганду?
У вашего владельца какая-то заинтересованность, что ли? Ему бабло за эту пропаганду платят?