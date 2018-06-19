Владимир Путин второй раз за неделю встретится со своим белорусским коллегой
Президент прилет на переговоры в Минск. Главы государств виделись в минувший четверг на открытии чемпионата мира по футболу. На столичном стадионе «Лужники» Александр Лукашенко наблюдал за игрой России и Саудовской Аравии вместе с зарубежными гостями и высокопоставленными чиновниками. Путин летит в Минск с ответным визитом. Из-за переговоров президент, скорее всего, не сможет посмотреть в прямом эфире игру нашей команды с египетской сборной.
Стороны обсудят торгово-экономические отношение, дальнейшее развитие интеграционного объединения, действия во внешней политике и заслушают отчет совета министров о бюджете Союзного государства. Визит Путина состоится на фоне ввода ограничений на поставки белорусского молока. Правда, на днях Россельхознадзор все же снял запрет для нескольких предприятий республики. Импорт молочной продукции был приостановлен из-за спада закупочных цен в российских регионах.
Комментарии8
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gregor 19 июня 2018 | 08:11
Шантаж ..... единственный метод политики России .
Продовольственный шантаж , топливный , шантаж возможной оккупацией ..ит,д, . ит.п. . Менталитет ,однако ... нагадить соседу .
benin_papa__ 19 июня 2018 | 08:20
gregor:
У советского народа наблюдается сложная смесь комплекса неполноценности с манией величия.
Как у любой страны, не представляющей ни малейшей ценности для прогресса.
Ведь главное достояние РФ есть природные ресурсы. Не созданное трудом населения останков СССР, иными словами.
Исчезни завтра глистообразные недостроители коммунизма вовсе, никто не заплачет. Кроме таких же глистообразных, живущих за счет природных ресурсов и полезных ископаемых.
gregor 19 июня 2018 | 08:41
benin_papa__:
Советский народ ...это понятие чисто российское .
Только Российский нар ...т есть население в большинстве своём .хОчут назад за колючку . Это и есть менталитет .
sergirusso 19 июня 2018 | 08:13
Батька, конечно, может и убежище дать политическое, но только для того, чтобы потом подороже продать в Гаагу...
yralez 19 июня 2018 | 08:21
Бункер строит ....или восстанавливает тот еще, того еще нацлидера.
na555 19 июня 2018 | 08:36
yralez: Мавзолей вроде нормально выглядит, что его востанавливать?
vezdehod 19 июня 2018 | 08:39
Коллега получил то, что хотел получить.
demokratia 19 июня 2018 | 08:39
Беларуси грозит аннексия ! ?