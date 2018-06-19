По меньшей мере 17 сенаторов могут покинуть Совет Федерации после сентябрьских выборов
По некоторым данным в связи с массовой ротацией губернаторов в Кремле решили «почистить ряды» верхней палаты парламента. Сенаторы, которые давно хотели уйти по состоянию здоровья или иным причинам, смогут это сделать – об этом, ссылаясь на источник в Совфеде пишет РБК – также власть поменяет тех, кто «давно раздражает», и кого намеревались убрать, но все не было повода.
Среди кандидатов на отчисление называют представителя Бурятии и Якутии, сенаторов от столицы и Подмосковья, Владимирской, Орловской, Ивановской, Ярославской, Смоленской, Иркутской и Магаданской областей, а также представителей Ингушетии, Приморского, Алтайского и Хабаровского края. Кроме того Совет федерации покинут оба сенатора так называемой «тулеевской команды» от Кемеровской области.
Всего же, по данным РБК, в связи с сентябрьскими выборами может обновиться около четверти состава верхней палаты, но, как пишет издание, не по всем кандидатурам пока принято решение в Кремле. В Совет Федерации по закону входят два представителя от каждого субъекта страны. Стать сенатором может любой гражданин старше 30 лет с «безупречной репутацией».
Комментарии5
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blindpew_33 19 июня 2018 | 08:07
"в Кремле решили «почистить ряды» верхней палаты парламента"
Ну то есть о разделении властей уже и не вспоминаем.
Правильно, нечего прикидывать правовым демократическим государством. Наше место - Латинская Америка середины прошлого века. Только климат хуже.
mc_murphy101 19 июня 2018 | 08:10
По меньшей мере 17 сенаторов могут покинуть Совет Федерации после сентябрьских выборов...
А этот дармоедский Совет Федерации вообще надо закрыть, оба наших бывших глав региона, по которым минимум десятилетний срок плачет, а по мне, так вообще расстрел, сидят в СФ на шее у российского народа. А про таких профурсеток как Людмила Нарусова, я вообще молчу.
sandro_007 19 июня 2018 | 08:18
Абсолютно бесполезный орган власти. Кормушка для паразитов.
vezdehod 19 июня 2018 | 08:36
Естественная "ротация" - покормились?...Дай другим набрать жирок.
vasya_von_smetankin 19 июня 2018 | 08:22
Представляю их радость - наконец-таки, долгожданно-пенсионные Майами и Калифорния!