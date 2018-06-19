По меньшей мере 17 сенаторов могут покинуть Совет Федерации после сентябрьских выборов...

По некоторым данным в связи с массовой ротацией губернаторов в Кремле решили «почистить ряды» верхней палаты парламента. Сенаторы, которые давно хотели уйти по состоянию здоровья или иным причинам, смогут это сделать – об этом, ссылаясь на источник в Совфеде пишет РБК – также власть поменяет тех, кто «давно раздражает», и кого намеревались убрать, но все не было повода.

Среди кандидатов на отчисление называют представителя Бурятии и Якутии, сенаторов от столицы и Подмосковья, Владимирской, Орловской, Ивановской, Ярославской, Смоленской, Иркутской и Магаданской областей, а также представителей Ингушетии, Приморского, Алтайского и Хабаровского края. Кроме того Совет федерации покинут оба сенатора так называемой «тулеевской команды» от Кемеровской области.

Всего же, по данным РБК, в связи с сентябрьскими выборами может обновиться около четверти состава верхней палаты, но, как пишет издание, не по всем кандидатурам пока принято решение в Кремле. В Совет Федерации по закону входят два представителя от каждого субъекта страны. Стать сенатором может любой гражданин старше 30 лет с «безупречной репутацией».