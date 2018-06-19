Нападающий сборной Египта Мохамед Салах опубликовал в Инстаграме видео перед предстоящим матчем со сборной России

В нем он рассказал об этапах своей карьеры, отметил роль болельщиков и выразил готовность встретиться с соперниками на поле.

«Готов к завтрашнему дню», — подписал ролик футболист. Команды России и Египта сыграют сегодня в Санкт-Петербурге. Это второй матч российской сборной в рамках группового этапа чемпионата мира. Предыдущая встреча со сборной Саудовской Аравии завершилась со счетом 5:0 в пользу хозяев первенства.