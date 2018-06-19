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07:48, 19 июня 2018

Нападающий сборной Египта Мохамед Салах опубликовал в Инстаграме видео перед предстоящим матчем со сборной России

В нем он рассказал об этапах своей карьеры, отметил роль болельщиков и выразил готовность встретиться с соперниками на поле.
«Готов к завтрашнему дню», — подписал ролик футболист. Команды России и Египта сыграют сегодня в Санкт-Петербурге. Это второй матч российской сборной в рамках группового этапа чемпионата мира. Предыдущая встреча со сборной Саудовской Аравии завершилась со счетом 5:0 в пользу хозяев первенства.

Комментарии

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mifodiy 19 июня 2018 | 07:55

Есть ли план сдержать Салаха ? Методика Рамоса не рассматривается ?

blahovdav 19 июня 2018 | 08:24

mifodiy: Есть ли план сдержать Салаха ? Методика Рамоса не рассматривается ?\\\\ Она не просто рассматривается, а есть основной. Как еще удержать его, кроме, как не поломать зажравшимся жирным тюфякам российской сборной?? Какой матч самый худший на чемпионате, несмотря на счет?? Верно!.......

(комментарий скрыт)

gregor 19 июня 2018 | 08:01

Культ личности .
Не сотвори себе кумира , говорил один пророк 2000 лет назад где-то ещё .
Но ,видать , некоторым это никак не в долбишь и за 2000 лет .

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