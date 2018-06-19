Нападающий сборной Египта Мохамед Салах опубликовал в Инстаграме видео перед предстоящим матчем со сборной России
В нем он рассказал об этапах своей карьеры, отметил роль болельщиков и выразил готовность встретиться с соперниками на поле.
«Готов к завтрашнему дню», — подписал ролик футболист. Команды России и Египта сыграют сегодня в Санкт-Петербурге. Это второй матч российской сборной в рамках группового этапа чемпионата мира. Предыдущая встреча со сборной Саудовской Аравии завершилась со счетом 5:0 в пользу хозяев первенства.
Комментарии3
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mifodiy 19 июня 2018 | 07:55
Есть ли план сдержать Салаха ? Методика Рамоса не рассматривается ?
blahovdav 19 июня 2018 | 08:24
mifodiy: Есть ли план сдержать Салаха ? Методика Рамоса не рассматривается ?\\\\ Она не просто рассматривается, а есть основной. Как еще удержать его, кроме, как не поломать зажравшимся жирным тюфякам российской сборной?? Какой матч самый худший на чемпионате, несмотря на счет?? Верно!.......
gregor 19 июня 2018 | 08:01
Культ личности .
Не сотвори себе кумира , говорил один пророк 2000 лет назад где-то ещё .
Но ,видать , некоторым это никак не в долбишь и за 2000 лет .