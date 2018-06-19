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07:48, 19 июня 2018

США и Южная Корея приостанавливают совместные военные учения, пока Северная Корея действует в духе доброжелательности

С таким заявлением выступила на брифинге официальный представитель Белого дома Сара Сандерс, сообщает Reuters. Аналогичные заявления прозвучали и с южнокорейской стороны. Как сообщает агентство Yonhap, министерство обороны Южной Кореи сообщило, что Вашингтон и Сеул согласились приостановить свои совместные учения, запланированные на август.
Информацию уже подтвердили в Пентагоне. В его заявлении сказано, что на этой неделе состоится встреча между представителями американского оборонного ведомства, госдепаратамента с участием советника президента США по нацбезопасности.

Комментарии

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mc_murphy101 19 июня 2018 | 07:59

США и Южная Корея приостанавливают совместные военные учения, пока Северная Корея действует в духе доброжелательности...

Ким Чен Ыну нужно дать Нобелевскую премию мира. Д.Тампу тоже можно было бы дать, но по его вине израильские нацисты убили 70 мирных безоружных палестинцев, среди которых женщины и дети.

compare 19 июня 2018 | 08:39

mc_murphy101: не понял,каких это "мирных палестинцев" вы нашли? в сказках соловья-пометного? да за этих палестинских террористов,спасибо Израилю сказать надо,а Трампу-хоть две премии мира,не жалко,от души!!!

vezdehod 19 июня 2018 | 08:42

И это правильно - сэкономят бюджет своих стран.

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