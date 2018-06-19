Российская сборная по футболу серьёзно относится к предстоящему матчу с Египтом

Об этом сказал капитан команды вратарь Игорь Акинфеев: «Прекрасно понимаем, что с той стороны тоже не манекены будут играть против нас. И выделять конкретных игроков, я думаю, что это, во-первых, неправильно, во-вторых, некорректно. Потому что помимо Салаха у сборной Египта есть еще 20 футболистов. Поэтому, я думаю, что все равно все решит футбольное поле, и после 90 минут все посмотрим на табло, что будет». Для России это будет второй групповой матч Чемпионата мира по футболу. До этого сборная одолела команду Саудовской Аравии со счётом 5:0.