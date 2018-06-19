Владимир Путин не сможет посмотреть матч ЧМ по футболу между сборными России и Египта, который пройдет сегодня

Об этом рассказал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков: «Он будет в Минске, и, скорее всего, вряд ли у него получится посмотреть в прямом эфире. Но, наверное, какие-то основные моменты в новостном формате он, конечно же, посмотрит и наверняка будет интересоваться ходом матча. Но еще раз повторяю — очень напряженная работа в Минске». Матч между сборными России и Египта состоится сегодня в 21:00.