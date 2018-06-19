Владимир Путин не сможет посмотреть матч ЧМ по футболу между сборными России и Египта, который пройдет сегодня
Об этом рассказал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков: «Он будет в Минске, и, скорее всего, вряд ли у него получится посмотреть в прямом эфире. Но, наверное, какие-то основные моменты в новостном формате он, конечно же, посмотрит и наверняка будет интересоваться ходом матча. Но еще раз повторяю — очень напряженная работа в Минске». Матч между сборными России и Египта состоится сегодня в 21:00.
Комментарии12
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kup1964 19 июня 2018 | 07:39
Срочно перенести матч. Делов то....
vladimirgornitsky 19 июня 2018 | 07:53
Стало быть, уверенности в победе нет. И Путин не хочет рисковать. Поражение в его присутствии - плохо для имиджа.
Вполне мог бы в Минск и завтра поехать, подождал бы Лукашенко. Путин всегда опаздывает.
bons__ 19 июня 2018 | 07:55
Вот это новость!
А кушало оно хорошо сегодня? Стул в порядке?
pravdatut 19 июня 2018 | 07:55
Напряженная работа в Минске ?? Что , Луку насилует? Не даёт двигаться в ЕС??
svoi216 19 июня 2018 | 07:57
Беда то какая! Путин не посмотрит матч. Аж слезу пробило - надо же такое горе!
odobryam_s 19 июня 2018 | 07:58
svoi216: Нах тогда вообще этот ЧМ, раз такая "напряженная работа"?
ed10075 19 июня 2018 | 08:00
Понял, что на этой игре не попиаришься. Салах не позволит.
sborisych 19 июня 2018 | 08:03
Не переживай, Митя. Боюсь, что никого,кроме тебя, это не колышет...
ostapbey 19 июня 2018 | 08:06
.: среди них — лидеры Абхазии, Азербайджана, Армении, Белоруссии, Боливии, Казахстана, Кыргызстана, Ливана, Молдовы, Парагвая, Руанды, Таджикистана, Узбекистана и Южной Осетии. Команды этих государств не участвуют в турнире.
Дела ждут. И даже..
molchun 19 июня 2018 | 08:21
21-00. Начался рабочий день. Напоминают ночные бдения Иосифа. Вот откуда преемственность курса.
ruderpost 19 июня 2018 | 08:28
горе то какое! какое горе!
tinon 19 июня 2018 | 08:48
Не так важно, что ему недосуг в безобразиях с пенсионным возрастом разобраться, как матч с Египтом, который, по любому, повтора 5:0 не сулит.
На все ворота врагов своих вратарей не поставишь...