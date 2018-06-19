Летчик Ярошенко, приговоренный в США к 20 годам заключения, рассказал об условиях содержания в тюрьме «Данбери»

В Коннектикут россиянина перевели в прошлую пятницу, ранее он отбывал наказание в учреждении «Форт-Дикс» в Нью-Джерси. По словам летчика, тюремный персонал встретил его профессионально и приветливо. Однако, условия содержания в этой тюрьме намного хуже, чем в «Форт-Дикс». Ярошенко поселили в казарму с двухъярусными железными нарами с жестким матрасом и без подушки, где живут около 100 человек, рассказал он газете «Известия». Россиянин отметил, что пока не знает, как будут складываться его отношения с руководством «Данбери» и как устроено медицинское обслуживание в новой тюрьме. Ранее жена Ярошенко Виктория сообщила, что вместе с дочерью посетит мужа в новом месте заключения.