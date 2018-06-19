Пользователей из России и Украины атаковал новый вирус-шпион InvisiMole
Об этом сообщает Lenta.ru со ссылкой на исследование компании ESET. По данным специалистов, злоумышленники получают доступ ко всей информации на устройстве жертвы, а также следят за всем происходящим на компьютере. Несмотря на то, что создавшая вредоносный софт группировка активна с 2013 года, следы взломов удалось изучить только сейчас. По данным ESET, подобное ПО использовалось для нападения на объекты с высокой степенью важности, что не позволяло исследовать его. Каким образом программа попадает на устройства, неизвестно.
Комментарии4
Пожалуйста, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Войти через соцсети:X Q / 0
Если нет своего аккаунта
Если у вас уже есть аккаунт
mc_murphy101 19 июня 2018 | 07:56
По данным ESET, подобное ПО использовалось для нападения на объекты с высокой степенью важности, что не позволяло исследовать его. Каким образом программа попадает на устройства, неизвестно...
Бесполезная информация. Ну, допустим, нашли вы вирус-шпион и что дальше, создали вы утилиту для его обнаружения и удаления? Если нет, то какой смысл в вашей информации? Я так тоже могу сказать, что, дескать, обнаружил программу-шпиона, который собирает всю информацию с компьютеров и телефонов во всём мире, и что дальше?
sg90 19 июня 2018 | 08:22
mc_murphy101:
Этот вирус не Windows 10 называется? )) Этот как раз известно каким путем на комп попадает..
ostapbey 19 июня 2018 | 08:50
Замое интересное в названии вируса, это MOLE.
Похоже от окуркенгруппенфюрера он.
Даже..
blindpew_33 19 июня 2018 | 08:17
Феерично!
Это что же вирус такой, который действует избирательно на территорию двух стран? Специально по IP выбирает, какие компьютеры заражать?
Поражаюсь, насколько некомпетентны и безграмотны журналюги.
Ну ладно лента.ру, это помойка. Но эховская редакция могла бы хоть немного фильтровать новости?