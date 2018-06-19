Минфин и Минкомсвязь обсуждают схему уменьшения беспошлинного порога для товаров из иностранных интернет-магазинов
Как пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на источник, знакомый с ходом дискуссии, снижение беспошлинного порога до 500 евро откладывается на полгода – до 1 января. При этом уже с 1 июля 2019-го — предполагается снижение порога до 100 евро за каждую посылку. Данный вариант обсуждается «так же как и ряд других», подтвердил изданию федеральный чиновник. Окончательного решения, по его словам, нет.
Текущий проект постановления правительства подразумевает более быстрый вариант снижения беспошлинного порога. Его разработало Министерство финансов. В частности, ведомство предложило снизить беспошлинный порог до 500 евро в месяц уже с 1 июля этого года и до 200 евро с 1 января 2019-го. Правительство пока эту идею не одобрило.
Комментарии4
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sborisych 19 июня 2018 | 07:55
Души'те, сЦсуки, души'те, может и задушите...
benin_papa__ 19 июня 2018 | 08:04
Те, кто умеют работать руками и головой выпускают нужные и полезные товары.
А те, которые глистообразно криворуки и безмозглы, способны только поднимать пошлины, налоги и сборы.
Паразитировать на чужом труде, проще говоря.
sansanytch 19 июня 2018 | 08:10
Зачем развивать экономику, когда можно деньги искать в карманах граждан ( заметим не самых богатых). И формулировка красивая - не увеличение налога, а снижение безпошлинного порога. Как же противно и нудно, называется Россия вперед, в цифровую экономику.
shai13 19 июня 2018 | 08:12
Даёшь налог на бороду!... В Израиле было 75 зелёных. Намечается 500. Это стимулирование называется. А то что в России - обдираловка. НДС - до 20%. Ржунимагу!