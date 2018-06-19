Минфин и Минкомсвязь обсуждают схему уменьшения беспошлинного порога для товаров из иностранных интернет-магазинов

Как пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на источник, знакомый с ходом дискуссии, снижение беспошлинного порога до 500 евро откладывается на полгода – до 1 января. При этом уже с 1 июля 2019-го — предполагается снижение порога до 100 евро за каждую посылку. Данный вариант обсуждается «так же как и ряд других», подтвердил изданию федеральный чиновник. Окончательного решения, по его словам, нет.

Текущий проект постановления правительства подразумевает более быстрый вариант снижения беспошлинного порога. Его разработало Министерство финансов. В частности, ведомство предложило снизить беспошлинный порог до 500 евро в месяц уже с 1 июля этого года и до 200 евро с 1 января 2019-го. Правительство пока эту идею не одобрило.