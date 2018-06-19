Вратарь сборной Туниса Муэз Ассен получил травму в первом тайме матча с Англией и был заменен

Это стало первым случаем замены вратаря в матче текущего чемпионата мира. Ассен, который успел пропустить один гол, ушел с поля на 15-й минуте, вместо него в ворота сборной встал Фарук Бен-Мустафа. Игра завершилась со счетом 2:1 в пользу англичан.

В товарищеских матчах с Португалией и Турцией перед чемпионатом мира Ассен симулировал травмы.