Немецкий журналист телеканала ARD Хайо Зеппельт заявил о подмене допинг-пробы защитника «Рубина» Руслана Камболова
В статье, опубликованной на портале sportschau.de, журналист, снявший несколько фильмов о допинговой системе в российском спорте, ссылается на утверждение бывшего главы Московской антидопинговой лаборатории Григория Родченкова. По данным Зеппельта, Международная федерация футбола знала об этой махинации, которая была совершена летом 2015 года.
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