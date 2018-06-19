Немецкий журналист телеканала ARD Хайо Зеппельт заявил о подмене допинг-пробы защитника «Рубина» Руслана Камболова

В статье, опубликованной на портале sportschau.de, журналист, снявший несколько фильмов о допинговой системе в российском спорте, ссылается на утверждение бывшего главы Московской антидопинговой лаборатории Григория Родченкова. По данным Зеппельта, Международная федерация футбола знала об этой махинации, которая была совершена летом 2015 года.