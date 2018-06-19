Испанский премьер Педро Санчес поддержал идею захоронения останков диктатора Франсиско Франко

По его словам, в принятой парламентом резолюции 2017 года «четко говорится» о необходимости эксгумировать останки Франко и превратить Долину Павших в мемориал жертв фашизма. «Испания не может позволить себе символы, которые разделяют испанцев», — подчеркнул Санчес. Он добавил, что подобное нельзя представить себе в Италии или Германии, которые также пережили период власти фашизма.

Ранее сообщалось, что социалисты, одержавшие победу на выборах в Испании, заявили о намерении перенести останки диктатора из мавзолея в Мадриде.