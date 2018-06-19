Двое пострадавших в результате стрельбы в шведском городе Мальме скончались в больнице

Одному из них было 18 лет, другому — 29, сообщается на сайте местной полиции. В общей сложности, по последним данным, пострадали шесть человек, ранее сообщалось о пятерых. Минувшим вечером неизвестный открыл стрельбу по посетителям кафе, которые смотрели чемпионат мира по футболу. Информации о нападавшем пока нет. Обстоятельств происшествия выясняются.