Двое пострадавших в результате стрельбы в шведском городе Мальме скончались в больнице
Одному из них было 18 лет, другому — 29, сообщается на сайте местной полиции. В общей сложности, по последним данным, пострадали шесть человек, ранее сообщалось о пятерых. Минувшим вечером неизвестный открыл стрельбу по посетителям кафе, которые смотрели чемпионат мира по футболу. Информации о нападавшем пока нет. Обстоятельств происшествия выясняются.
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