США и Южная Корея приостанавливают совместные военные учения, пока Северная Корея действует в духе доброжелательности
С таким заявлением выступила на брифинге официальный представитель Белого дома Сара Сандерс, сообщает Reuters. Аналогичные заявления прозвучали и с южнокорейской стороны. Как сообщает агентство Yonhap, министерство обороны Южной Кореи сообщило, что Вашингтон и Сеул согласились приостановить свои совместные учения, запланированные на август. Информацию уже подтвердили в Пентагоне. В его заявлении сказано, что на этой неделе состоится встреча между представителями американского оборонного ведомства, госдепаратамента с участием советника президента США по нацбезопасности.
Комментарии2
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i_one_off 19 июня 2018 | 03:43
Хватит учиться. Пора жениться.
book_publisher 19 июня 2018 | 03:46
Все ровно наоборот:
Это КНДР будет настроена "благожелательно" пока Вашингтон и Сеул не начнут снова проводить свои военные учения.