США и Южная Корея приостанавливают совместные военные учения, пока Северная Корея действует в духе доброжелательности

С таким заявлением выступила на брифинге официальный представитель Белого дома Сара Сандерс, сообщает Reuters. Аналогичные заявления прозвучали и с южнокорейской стороны. Как сообщает агентство Yonhap, министерство обороны Южной Кореи сообщило, что Вашингтон и Сеул согласились приостановить свои совместные учения, запланированные на август. Информацию уже подтвердили в Пентагоне. В его заявлении сказано, что на этой неделе состоится встреча между представителями американского оборонного ведомства, госдепаратамента с участием советника президента США по нацбезопасности.