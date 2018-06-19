Власти Испании намерены перенести останки диктатора Франсиско Франко из мавзолея в Мадриде

Как рассказал один из лидеров недавно пришедшей к власти Испанской социалистической рабочей партии Оскар Пуэнте, эксгумация будет проведена «в максимально сжатые сроки». По его словам, правительство страны в скором времени намеревается превратить Долину Павших в «место признания и памяти всех испанцев».

Испанская социалистическая рабочая партия много лет добивается перезахоронения Франко. Против этого выступает правоцентристская Народная партия, созданная в 1976 году бывшими сподвижниками диктатора.