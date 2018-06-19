Власти Испании намерены перенести останки диктатора Франсиско Франко из мавзолея в Мадриде
Как рассказал один из лидеров недавно пришедшей к власти Испанской социалистической рабочей партии Оскар Пуэнте, эксгумация будет проведена «в максимально сжатые сроки». По его словам, правительство страны в скором времени намеревается превратить Долину Павших в «место признания и памяти всех испанцев».
Испанская социалистическая рабочая партия много лет добивается перезахоронения Франко. Против этого выступает правоцентристская Народная партия, созданная в 1976 году бывшими сподвижниками диктатора.
Комментарии1
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shoorah 19 июня 2018 | 02:32
Франко, конечно, не подарок. Но если бы победила коалиция из коммунистов, троцкистов и анархистов, Испания и сегодня была бы в глубокой заднице. Как Албания, например. Или Венесуэла.