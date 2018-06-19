Пользователей из России и Украины атаковал новый вирус-шпион InvisiMole
Об этом сообщает Лента.ру со ссылкой на исследование компании ESET. По данным специалистов, злоумышленники получают доступ ко всей информации на устройстве жертвы, а также следят за всем происходящим на компьютере. Несмотря на то, что создавшая вредоносный софт группировка активна с 2013 года, следы взломов удалось изучить только сейчас. По данным ESET, подобное ПО использовалось для нападения на объекты с высокой степенью важности, что не позволяло исследовать его. Каким образом программа попадает на устройства, неизвестно.
Комментарии1
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stalin_vsegda_zhiv 19 июня 2018 | 03:29
Если вы "не понимаете, как ПО попадает на компьютеры жертв", то как можно говорить о том, что вы "изучили и исследовали следы взлома"?!... Вы просто пронаблюдали последствия взлома, но никак не изучили и не исследовали.