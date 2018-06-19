Росавиация выяснит обстоятельства инцидента с самолетом саудовской сборной перед посадкой в Ростове-на-Дону
К расследованию будут привлечены все заинтересованные стороны, включая разработчика и изготовителя двигателя Аirbus A-319, говорится в сообщении ведомства. Речь идет о рейсе из Санкт-Петербурга, который выполняла авиакомпания «Россия». Как пояснили в Росавиации, при заходе на посадку «произошло событие, связанное с нештатным режимом работы одного из двух маршевых двигателей, сопровождавшееся выбросом пламени из реактивного сопла». При этом изменений параметров работы двигателя, требовавших его отключения, не было. Сигнализация о пожаре не срабатывала, системы пожаротушения не применялись. Экипаж произвел посадку при двух работающих двигателях и самостоятельно зарулил к месту стоянки. Пассажиры покинули борт в обычном режиме. Безопасности полета ничего не угрожало. В авиакомпании «Россия» предположили, что нарушение работы двигателя произошло из-за попадания птицы. Сборная Саудовской Аравии прибыла в Ростов-на-Дону на матч чемпионата мира по футболу с командой Уругвая. Игра состоится в среду.
Комментарии3
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valian0822 19 июня 2018 | 02:18
Опять птица?
lom2011 19 июня 2018 | 02:20
Надо было построить стадионы в Воркуте, Мурманске, Норильске, Магадане, Ю.Сахалинске и проводить там игры Мундиаля 2018 г.
Зачем было разносить игры до Калининграда? Это чистой воды пропаганда "величия" Пугабе и мнимого величия России, увязанного с царствованием Вальдемара.
chernyij 19 июня 2018 | 02:33
То золотой трап у принца поломался, то двигатель у команды. Не везёт саудитам в северных эмиратах.