Шведская полиция не связывает инцидент в Мальме с терроризмом
Стражи порядка заверили население, что причин для беспокойства нет, передает Рейтер. По информации местных СМИ, вооруженный мужчина в центральной части города открыл стрельбу по группе людей, праздновавших победу шведской сборной на матче Чемпионата мира по футболу. Пять человек ранены. В каком они находятся состоянии, не известно. Также не уточняется, кем был стрелявший и удалось ли его задержать.
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