Шведская полиция не связывает инцидент в Мальме с терроризмом

Стражи порядка заверили население, что причин для беспокойства нет, передает Рейтер. По информации местных СМИ, вооруженный мужчина в центральной части города открыл стрельбу по группе людей, праздновавших победу шведской сборной на матче Чемпионата мира по футболу. Пять человек ранены. В каком они находятся состоянии, не известно. Также не уточняется, кем был стрелявший и удалось ли его задержать.