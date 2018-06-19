ВОЗ впервые включила зависимость от онлайн— и видеоигр в перечень болезней и расстройств
Новый список опубликован на сайте Всемирной организации здравоохранения. Специалисты отметили, что заболевание проявляется в трех основных симптомах. Нарушается контроль — к примеру, частота игры, продолжительность и интенсивность. Игры начинают преобладать над другими жизненными и повседневными интересами. При этом, несмотря на негативные последствия, играющий не может остановиться. «Модель поведения достаточно серьезна, она приводит к значительному ухудшению в личной, семейной, социальной, образовательной, профессиональной и других важных областях жизни», — говорится в пояснении ВОЗ. Перечень должен вступить в силу не ранее 2022 года. Перед этим его должны утвердить на ассамблее.
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