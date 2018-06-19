Глобальный сбой произошел в работе YouTube
Массовые жалобы поступают от пользователей из многих стран мира, в том числе России, Великобритании, США, Канады, Японии, ЮАР и Австралии. Об этом сообщается на портале Downdetector, отслеживающем работу популярных интернет-ресурсов. С проблемой просмотра видеозаписей на хостинге столкнулись 40% юзеров. Более 30% жалуются на сбои в загрузке видео, а 27% отметили сложности в работе сайта. В некоторых странах пользователи заявили о проблеме входа в личный аккаунт и публикации комментариев.
Комментарии3
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neprostotak 19 июня 2018 | 01:22
По-ходу «поварята» перестарались.
antimalin 19 июня 2018 | 01:27
У меня никаких проблем с YouTube нет.
Вот только что зашел, и смотрю видео там.
tks 19 июня 2018 | 01:57
antimalin: А зачем? Это же цэрэушное всё, вас, "оптиков", там запеленгуют, завербуют и крантец ;)))