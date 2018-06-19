В Майами совершено покушение на американского рэпера Джасея Дуэйна Онфроя, более известного как XXXTentacion...

Он доставлен в больницу в критическом состоянии. 20-летний музыкант впал в кому. По данным TMZ, в исполнителя стреляли, когда он выходил из магазина мотоциклов и направлялся к своей машине. По словам очевидцев, выстрелов было несколько. Полиция выясняет обстоятельства случившегося. Преступников ищут.