В Майами совершено покушение на американского рэпера Джасея Дуэйна Онфроя, более известного как XXXTentacion
Он доставлен в больницу в критическом состоянии. 20-летний музыкант впал в кому. По данным TMZ, в исполнителя стреляли, когда он выходил из магазина мотоциклов и направлялся к своей машине. По словам очевидцев, выстрелов было несколько. Полиция выясняет обстоятельства случившегося. Преступников ищут.
Комментарии3
Пожалуйста, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Войти через соцсети:X Q / 0
Если нет своего аккаунта
Если у вас уже есть аккаунт
mc_murphy101 19 июня 2018 | 01:21
В Майами совершено покушение на американского рэпера Джасея Дуэйна Онфроя, более известного как XXXTentacion...
Это типа американский Семён Слепаков?
mickey 19 июня 2018 | 01:52
А как же "Не стреляйте в пианиста, он играет как умеет"?
amstaff_30rus 19 июня 2018 | 01:53
Думаю, что хоть одним негром-извращенцем станет меньше.