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01:09, 19 июня 2018

Птица могла стать причиной инцидента с самолетом, на борту которого находилась сборная Саудовской Аравии

Птица, попавшая в двигатель, могла стать причиной инцидента с самолетом, на борту которого находилась сборная Саудовской Аравии. Об этом сообщили в авиакомпании «Россия». Там отметили, что Аirbus A-319 сел на двух работающих двигателях. Посадка произошла в штатном режиме. Безопасности пассажиров ничто не угрожало. В аэропорту Ростова-на-Дону тревога не объявлялась. В авиакомпании опровергли информацию о пожаре. В Росавиации сообщили, что проведут расследование инцидента с привлечением разработчика и изготовителя двигателя. Ранее в соцсетях появилось видео летящего самолета, под крылом которого виден огонь. В официальном твиттер-аккаунте футбольной команды сообщалось, что в самолете, на котором они летели из Санкт-Петербурга в Ростов-на-Дону произошла незначительная техническая неисправность. Никто не пострадал.
В среду Саудовская Аравия сыграет в Ростове-на-Дону с командой Уругвая во втором матче группового этапа чемпионата мира. В матче-открытии саудовцы уступили россиянам со счетом 0:5.

Комментарии

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mc_murphy101 19 июня 2018 | 01:19

Птица могла стать причиной инцидента с самолетом, на борту которого находилась сборная Саудовской Аравии...

Это была птица счастья, вот увидите, в среду саудиты порвут уругвайцев со счётом 5:0.

dobrodeyatel 19 июня 2018 | 01:23

Птица с ксивой ФСБ

vladvinn73 19 июня 2018 | 01:47

не смешите наших птиц

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