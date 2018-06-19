Пять человек пострадали в результате стрельбы в шведском городе Мальмё
Они госпитализированы. Об их состоянии пока ничего не известно. Место происшествия оцеплено. Обстоятельства произошедшего выясняются. Опрашиваются очевидцы, сообщает пресс-служба местной полиции. Информация о задержании нападавшего пока не поступала. Причину стрельбы тоже еще не удалось выяснить.
Как уточняет The Sun, пострадали футбольные болельщики, которые смотрели в кафе матч чемпионата мира по футболу. Вчера шведы играли против сборной Республики Корея в Нижнем Новгороде. Матч завершился со счетом 1:0 в пользу скандинавов.
Комментарии1
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mc_murphy101 19 июня 2018 | 01:16
Как уточняет The Sun, пострадали футбольные болельщики, которые смотрели в кафе матч чемпионата мира по футболу...
Украинский след не рассматривается, помнится эти голоштанники призывали европейцев к бойкоту российского ЧМ 2018?