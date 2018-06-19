Сегодня сборная России по футболу проведет свой второй матч на Чемпионате Мира

В Санкт-Петербурге наши сыграют с командой Египта.

За все время выступления в финальных стадиях Чемпионатов мира российские футболисты никогда еще больше трех очков не набирали. То есть, если и одерживали победу, то в двух других мачтах непременно проигрывали. И, как следствие, из группы не выходили. На нынешнем турнире сборная России программу минимум уже выполнила, разгромив Саудовскую Аравию 5-0. Вот только оставшиеся соперники классом куда выше. Египтяне, уступившие на старте Уругваю, оказались перед сегодняшним матчем на краю пропасти. Вторая неудача лишает их шансов пробиться в плей-офф. К тому же к игре против сборной России должен окончательно залечить травму лидер команды Египта Моххамед Салах. Матч против Уругвая по этой причине форвард пропустил.

Игра между сборными России и Египта начнется в 21 час. Трансляция на телеканале Россия-1.