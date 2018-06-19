Владимир Путин второй раз за неделю встретится со своим белорусским коллегой
Президент прилет на переговоры в Минск.
Главы государств виделись в минувший четверг на открытии чемпионата мира по футболу. На столичном стадионе «Лужники» Александр Лукашенко наблюдал за игрой России и Саудовской Аравии вместе с зарубежными гостями и высокопоставленными чиновниками. Путин летит в Минск с ответным визитом. Из-за переговоров президент, скорее всего, не сможет посмотреть в прямом эфире игру нашей команды с египетской сборной.
Стороны обсудят торгово-экономические отношение, дальнейшее развитие интеграционного объединения, действия во внешней политике и заслушают отчет совета министров о бюджете Союзного государства. Визит Путина состоится на фоне ввода ограничений на поставки белорусского молока. Правда, на днях Россельхознадзор все же снял запрет для нескольких предприятий республики.
Импорт молочной продукции был приостановлен из-за спада закупочных цен в российских регионах.
Комментарии2
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salut__521 19 июня 2018 | 00:23
Два узурпаторских холостяка пропустют футбол из-за личной встречи? Да быть того не может! Хотя, может, это поздняя любовь?..
drgonish 19 июня 2018 | 00:43
salut__521:
Конечно, любовь. Разве у Белоруссии. могут быть какие-то дела со страной-агрессором....