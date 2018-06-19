Генпрокуратура попросила Госдуму снять депутатскую неприкосновенность с парламентария Вадима Белоусова

Он может стать фигурантом уголовного дела о взятке для бывшего губернатора Челябинской области Михаила Юревича.

О намерении лишить Вадима Белоусова неприкосновенности, РБК рассказал источник, близкий к Госдуме, и подтвердили два собеседника, близких к Кремлю. Сам депутат-эсер сообщил Интерфаксу, что ничего об этом не знает. По словам Белоусова к нему никто не обращался, личных бесед с ним не было. В пресс-службе Справедливой России сказали РБК, что у них нет информации о запросе генпрокуратуры. По данным портала ура.ру силовики могут привлечь депутата к уголовному делу о взятке Михаилу Юревичу. Экс-губернатора Челябинской области, а ещё раньше партнёра парламентария по макаронной компании Макфа. Следствие считает посредниками при передаче денег тёщу Белоусова и его помощника Андрея Чуркина. Экс-главу региона обвиняют в выводе средств со счетов Южуралавтобана — крупного предприятия в сфере дорожного строительства. В 12м году оно перешло под контроль Белоусова. Его структуры контролировали предприятие несколько лет. За это время как пишет издание больше двух с половиной миллиардов рублей, полученных на ремонт и строительство дорог из бюджета, ушло за границу.

После отставки Юревича Южуралавтобан продали компаниям, подконтрольным, в том числе сыну, генпрокурора Артёму Чайке. Экс-губернатор объявлен в международный розыск.