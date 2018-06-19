Снятие наличных с карточек иностранных банков может попасть под контроль российских властей
Правительство внесло в Госдуму законопроект, по которому такие операции будет отслеживать Росфинмониторинг. Согласно законопроекту, банки будут обязаны документально фиксировать и не позднее 3 рабочих дней сообщать в ведомство дату и место снятия наличных, сумму, платежную карту и сведения о ее держателе.
Комментарии10
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margo 19 июня 2018 | 00:16
Зачем им это знать?
vinibi_ 19 июня 2018 | 00:45
margo: Ссат, что кто-нибудь начнет спонсировать протесты!!!
mc_murphy101 19 июня 2018 | 00:57
Снятие наличных с карточек иностранных банков может попасть под контроль российских властей...
Это в рамках борьбы с иностранными агентами, типа Алёшки Навального?
shoorah 19 июня 2018 | 01:35
vinibi_: Протесты в Петрограде в феврале 17 года никто не спонсировал. А вон как неудобно с царем получилось... В августе 91-го в Москве тоже сами обходились. Меня тогда в Москве не было, но моя тёща пекла пирожки и возила их к Белому Дому. Без всяких спонсоров. Или она теперь спонсором может считаться?
tks 19 июня 2018 | 02:35
shoorah: [:|•|•|Протесты в Петрограде в феврале 17 года никто не спонсировал|•|•|:]
Вроде как Маша-наша-помой-голову как то заявила, что британская разведка, попутно зверски убившая Распутина, всё это и спонсировала ;')))
tks 19 июня 2018 | 01:52
margo: А они там видимо, фанаты советского киножурнала "Хочу всё знать!" ;')))
Киножурнал уже давно как почил в бозе, а фанатизм остался... КаГэБычный такой, махровенький...
flyingduchman 19 июня 2018 | 01:04
произвол.
rusof_ob 19 июня 2018 | 01:24
Буратины, хотели сталина с колючкой? Получайте по полной программе.
in_cat_we_trust 19 июня 2018 | 01:42
нужен закон о публиковании всех движений денег по всем счетам чиновников и татупедов
tks 19 июня 2018 | 01:49
"Обкатывают" систему. Сначала как бы издалека опробуют.
Ну а в скором времени и отечественными карточками вплотную займутся.