Снятие наличных с карточек иностранных банков может попасть под контроль российских властей...

Правительство внесло в Госдуму законопроект, по которому такие операции будет отслеживать Росфинмониторинг. Согласно законопроекту, банки будут обязаны документально фиксировать и не позднее 3 рабочих дней сообщать в ведомство дату и место снятия наличных, сумму, платежную карту и сведения о ее держателе.