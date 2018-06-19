Волоколамский суд в Подмосковье сегодня рассмотрит иск местных жителей к мусорному полигону «Ядрово»

Они требуют почти 1,5 млн рублей в качестве компенсации вреда из-за выбросов свалочного газа.

Представители истцов считают, что мусорный полигон «Ядрово» эксплуатируется с нарушениями. Так, адвокат Марина Батова отметила, что руководство свалки не раз привлекалось к административной ответственности за несоблюдение экологических норм, передает агентство РАПСИ. Сами жители требуют закрыть свалку и настаивают, что выбросы, которые происходят в «Ядрово», негативно влияют на их здоровье. В воздухе, по их словам, постоянно чувствуется запах сероводорода, а несколько десятков человек жаловались врачам на плохое самочувствие. При этом представитель полигона просит отказать в иске. По его словам, истцы не смогли доказать связь, между отравлениями жителей и их детей и выделением газов на полигоне «Ядрово». В Волоколамском районе, напомним, с марта введен режим чрезвычайной ситуации после массовых протестов людей, требовавших закрыть свалку.

Ранее два аналогичных иска жителей к полигону «Ядрово» были отклонены.