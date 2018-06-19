Футбольная команда Саудовской Аравии сообщила об инциденте при перелете в Ростова-на-Дону
Футбольная команда Саудовской Аравии сообщила об инциденте при перелете в Ростова-на-Дону. На борту самолета произошла техническая неисправность, ее характер не уточняется. По сведениям издания The Mirror, у самолета Airbus российской авиакомпании, во время полета загорелся двигатель. Между тем, Федерация футбола Саудовской Аравии «опровергает слухи о случившемся пожаре. Представитель авиакомпании «Россия», которым летела саудовская сборная не исключил, что причиной нештатной работы двигателя могло стать попадание в него птицы. В твиттер-аккаунте саудовской сборной отмечается, что все члены национальной команды находятся в безопасности и направляется к месту размещения. 20 июня в Ростове-на-Дону пройдет матч ЧМ Саудовской Аравии с Уругваем.
Комментарии5
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jetsam 19 июня 2018 | 00:07
кто-то, в шутку, крикнул "алах акбар" и сразу сломались все туалеты на борту?
дык, это нормально....
n_i_g_e_r 19 июня 2018 | 00:28
Хорошо что корова не летать в Ростова-на-Дону а толка птица
deputat181 19 июня 2018 | 00:29
Пциса попала .
grossalexis_062018 19 июня 2018 | 01:07
Арабы это почти рашкованы - и те и другие тупые до нельзя ;)) Уже видео в сети гуляет - а эти все в несознанке;))
Самое смешное - для Airbus A319 с его развитой системой пожаротушения это не представляет большой опасности. Но говорит о хреновой службе по обеспечению безопасности аэропорта прибытия ;))
in_cat_we_trust 19 июня 2018 | 01:40
задолбали эти бакланы