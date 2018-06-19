Футбольная команда Саудовской Аравии сообщила об инциденте при перелете в Ростова-на-Дону. На борту самолета произошла техническая неисправность, ее характер не уточняется. По сведениям издания The Mirror, у самолета Airbus российской авиакомпании, во время полета загорелся двигатель. Между тем, Федерация футбола Саудовской Аравии «опровергает слухи о случившемся пожаре. Представитель авиакомпании «Россия», которым летела саудовская сборная не исключил, что причиной нештатной работы двигателя могло стать попадание в него птицы. В твиттер-аккаунте саудовской сборной отмечается, что все члены национальной команды находятся в безопасности и направляется к месту размещения. 20 июня в Ростове-на-Дону пройдет матч ЧМ Саудовской Аравии с Уругваем.