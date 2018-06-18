Тунис выравнивает счет в матче с Англией
Тунис выравнивает счет в матче с Англией. В конце первого тайма пока ничья, 1:1.
Матч отборочного тура чемпионата мира по футболу между сборными Англии и Туниса проходит в Волгограде.
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Тунис выравнивает счет в матче с Англией. В конце первого тайма пока ничья, 1:1.
Матч отборочного тура чемпионата мира по футболу между сборными Англии и Туниса проходит в Волгограде.
Комментарии1
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motyilyok1 18 июня 2018 | 21:49
Тунис выравнивает счет в матче с Англией...
Роман Абрамович обещал заплатить по 100 фунтов стерлингов каждому члену команды Туниса, если они обыграют англичан.