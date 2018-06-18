В Москве сотрудники Росгвардии задержали актеров Teaтра.doc за раздачу листовок в поддержку Олега Сенцова
В Москве сотрудники Росгвардии задержали актеров Teaтра.doc Марию Чупринскую и Григория Гандлевского, художницу Алису Сафину и еще одну активистку за раздачу листовок в поддержку осужденного в России украинского режиссера Олега Сенцова. Об этом в эфире радиостанции «Эхо Москвы» рассказала одна из задержанных Алиса Сафина.
На активистов в футболках с изображением О.Сенцова, раздававших иностранцам листовки на английском и испанском языках, составили протокол по статье о нарушении порядка проведения акции. Также у них изъяли все бумажные материалы и одну из футболок.
При этом сами задержанные настаивают на том, что не пикетировали, а информационные листы ни к чему не призывают и не могут быть расценены как агитационный материал. По словам А.Сафиной, активисты просили людей сфотографироваться с листовками, чтобы затем смонтировать из фотографий видео.
«Мы настаивали на том, что наши материалы ни к чему не призывают, что мы не пикетировали, мы не стояли ни с каким плакатом, наши информационные листы ни к чему не призывали. Мы не просили денег, ничего, то есть мы просто раздавали информацию», — рассказала А.Сафина. Она также сообщила, что дело об административном правонарушении в отношении задержанных будет рассматриваться 24 июля.
Украинский режиссер Олег Сенцов осужден в России на 20 лет строгого режима по обвинению в подготовке терактов в Крыму. 14 мая режиссер объявил бессрочную голодовку с требованием освободить всех украинских политзаключенных, которые находятся в российских тюрьмах. Себя он в этот список не включил. Правозащитный центр «Мемориал» признал О.Сенцова политзаключенным.
Комментарии8
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trans 18 июня 2018 | 21:43
И это тоже нельзя....Когда кухарка приходит к власти, она начинает запрещать. Не разрешать, а именно запрещать. Запрет наиболее чётко подчёркивает её всемогущество. А в разрешении чего-либо ничего самоутверждающего нет. А запрещая,кухарка, как бы показывает, что она уже не кухарка, а барыня, а вы говно. Обычное говно, которому необходимо что-нибудь запретить, чтобы вы боялись и поскорее забыли, что барыня это всего лишь о@уевшая кухарка.
ag_bai 18 июня 2018 | 21:51
А молодцы актеры и сотрудники Театра.док.
Как же хватает нашему обществу Угарова и Греминой. Помню, как Угаров принес стулья к суду, когда судья заставила Немцова все судилище простоять из-за нехватки посадочных мест.
Браво неравнодушию и мужеству в сложившихся тяжелейших обстоятельствах.
ivanov356 18 июня 2018 | 21:43
Гвардия? Херои.
lion64__2 18 июня 2018 | 21:46
Несколько петухов-либерастов агитировали в пользу террориста с погонялом "режиссёр". За это надо наказывать строго, не миндальничать с геями.
alex_shvydky 18 июня 2018 | 21:51
Мощные, смелые парни из Росгвардии! Живут за наш счёт, граждане
piterjanis 18 июня 2018 | 22:01
за террориста подписи?
gregor 18 июня 2018 | 22:01
В Москве сотрудники Росгвардии задержали актеров Teaтра.doc за раздачу листовок в поддержку Олега Сенцова
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В конституции России ,на которой клялся Путин и неоднократно клялся , так и написано :-" Раздавать листовки в поддержку ....можно только ,если в поддержку Путина . Если не Путина поддержка это уже экстримизИм , империализИм ,ананизИм и коллаборационизИм . Так записано в конституции 2000 - до смерти гаранта .
rips4 18 июня 2018 | 22:02
Вообще, конечно полное безобразие, что этими людьми занимается Росгвардия! Психов должны забирать медики! Госпитализация и энтенсивная терапия им просто необходимиы. Пока не осознают, что тероористов защищать димтруктивно..