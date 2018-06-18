В Москве сотрудники Росгвардии задержали актеров Teaтра.doc за раздачу листовок в поддержку Олега Сенцова

В Москве сотрудники Росгвардии задержали актеров Teaтра.doc Марию Чупринскую и Григория Гандлевского, художницу Алису Сафину и еще одну активистку за раздачу листовок в поддержку осужденного в России украинского режиссера Олега Сенцова. Об этом в эфире радиостанции «Эхо Москвы» рассказала одна из задержанных Алиса Сафина.

На активистов в футболках с изображением О.Сенцова, раздававших иностранцам листовки на английском и испанском языках, составили протокол по статье о нарушении порядка проведения акции. Также у них изъяли все бумажные материалы и одну из футболок.

При этом сами задержанные настаивают на том, что не пикетировали, а информационные листы ни к чему не призывают и не могут быть расценены как агитационный материал. По словам А.Сафиной, активисты просили людей сфотографироваться с листовками, чтобы затем смонтировать из фотографий видео.

«Мы настаивали на том, что наши материалы ни к чему не призывают, что мы не пикетировали, мы не стояли ни с каким плакатом, наши информационные листы ни к чему не призывали. Мы не просили денег, ничего, то есть мы просто раздавали информацию», — рассказала А.Сафина. Она также сообщила, что дело об административном правонарушении в отношении задержанных будет рассматриваться 24 июля.

Украинский режиссер Олег Сенцов осужден в России на 20 лет строгого режима по обвинению в подготовке терактов в Крыму. 14 мая режиссер объявил бессрочную голодовку с требованием освободить всех украинских политзаключенных, которые находятся в российских тюрьмах. Себя он в этот список не включил. Правозащитный центр «Мемориал» признал О.Сенцова политзаключенным.