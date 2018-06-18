Четыре иностранных болельщика, арестованных по подозрению в совершении разных преступлений, содержатся в СИЗО №5
Четыре иностранных болельщика, приехавших на чемпионат мира по футболу и арестованных по подозрению в совершении разных преступлений, содержатся в СИЗО №5. Как сообщил представитель ФСИН, условия содержания соответствуют требованиям закона, сотрудники изолятора владеют иностранными языками и даже консультируют задержанных. Все они получают трехразовое питание, камеры оборудованы водопроводом, есть и кипяченая вода. В качестве платных услуг арестанты имеют возможность посещать спортивный зал, оборудованный тренажерами.
Комментарии5
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kamen_12 18 июня 2018 | 21:53
Скоро голодовку объявят. Свободу всем политзаключенным футбольным болельщикам!
lvl100500 18 июня 2018 | 21:54
Что учудили иностранцы?
kamen_12 18 июня 2018 | 21:57
lvl100500: Верно пьяные буянили, повредили частную собственность. Я предполагаю.
aleksandr39 18 июня 2018 | 21:54
А что они делают в России ,какие соревнования проходят ???
kamen_12 18 июня 2018 | 21:59
aleksandr39: Чемпионат Украины по футболу.