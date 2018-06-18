Четыре иностранных болельщика, арестованных по подозрению в совершении разных преступлений, содержатся в СИЗО №5

Четыре иностранных болельщика, приехавших на чемпионат мира по футболу и арестованных по подозрению в совершении разных преступлений, содержатся в СИЗО №5. Как сообщил представитель ФСИН, условия содержания соответствуют требованиям закона, сотрудники изолятора владеют иностранными языками и даже консультируют задержанных. Все они получают трехразовое питание, камеры оборудованы водопроводом, есть и кипяченая вода. В качестве платных услуг арестанты имеют возможность посещать спортивный зал, оборудованный тренажерами.