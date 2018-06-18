Ряду российских регионов в долгосрочной перспективе не хватит средств на содержание объектов, построенных к чемпионату
Ряду российских регионов в долгосрочной перспективе не хватит средств на содержание объектов, построенных к чемпионату мира по футболу. Это негативно скажется на их кредитоспособности. Об этом говорится в обзоре международного рейтингового агентства Фитч. По расчетам агентства, содержание этих объектов обойдется регионам примерно в 400 миллионов рублей в год. Им это может оказаться не по силам. В качестве примера, Фитч приводит, в частности, Мордовию.
Комментарии11
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sasass 18 июня 2018 | 21:40
Продадут - заграница все купи по дешевке ...)))
kypykyky 18 июня 2018 | 21:42
sasass: кого это вообще будет волновать через месяц? а там, можно опять как рынки использовать. как не в "90"..
gordy 18 июня 2018 | 21:55
"Это негативно скажется на их кредитоспособности."
Банкротов ждёт участь Аляски?
nitsahon 18 июня 2018 | 21:41
картина точно такая же, как и в некоторых др.странах,где проводились ЧМ по футболу...в Бразилии,например, тоже стадионы и проч.объекты построили или реконструировали... а содержать их потом сложно и дорого(при том,что игр проводится мало)...
bozk 18 июня 2018 | 21:44
Повысят пенсионный возраст до 70 лет и хватит денег на содержание стадионов
kypykyky 18 июня 2018 | 22:02
bozk: не хватит. и вы это понимаете не хуже меня )
sasass 18 июня 2018 | 21:45
Можно концлагерь сделать при необходимости - неплохая резервация получиться...
vesna1979 18 июня 2018 | 21:46
Да, действительно, что потом делать со всей этой инфраструктурой, когда на людей нет денег, зато пойдешь в больницу или городскую администрацию, а там берут взятки. Теневая экономика может быть в состоянии содержать стадионы? Давайте посчитаем. Допустим в одной больнице хирург берет взятку 5 тысяч рублей за операцию, анестезиолог - тысячу рублей. Итого 6 тысяч рублей с пациента, не считая дополнительных взяток. За неделю врач проводит 10 операций. В месяц выходит 240 тысяч рублей. А сколько таких больниц и врачей? То есть спокойно окупится инфраструктура, если подключить теневую экономику.
kypykyky 18 июня 2018 | 21:55
vesna1979: ээээ...лет 9 тому назад, мне руку срастили. перелом не сложный, но это было 18500 пластина из нержавейки + 40000 "за гарантию качества".
zemlak 18 июня 2018 | 21:50
жду красивые фото с разрушенных стадионов лет через 5)))
odobryam_s 18 июня 2018 | 21:57
Ну дык! Деньги на строительство ненужных объектов хапают одни, а затраты на содержание спихивают на других. Хотя эти "другие" ничем не лучше первых. Но, видно, пока что не их маза!