Ряду российских регионов в долгосрочной перспективе не хватит средств на содержание объектов, построенных к чемпионату мира по футболу. Это негативно скажется на их кредитоспособности. Об этом говорится в обзоре международного рейтингового агентства Фитч. По расчетам агентства, содержание этих объектов обойдется регионам примерно в 400 миллионов рублей в год. Им это может оказаться не по силам. В качестве примера, Фитч приводит, в частности, Мордовию.