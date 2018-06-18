Киргизская диаспора просит смягчить меру пресечения водителю, которого арестовали по обвинению в ДТП на Ильинке

Киргизская диаспора просит смягчить меру пресечения водителю, которого сегодня арестовали на два месяца по обвинению в ДТП на Ильинке. Как сообщает «Интерфакс», сегодня представители диаспоры посетили в больнице пострадавших и пригласили их на отдых в Киргизию. Как заявил председатель коордиционного совета дисапоры Раимкул Аттакуров, они будут добиваться для водителя, по меньшей мере, домашнего ареста через министерство внутренних дел Киргизии и посольства в Москве.