Киргизская диаспора просит смягчить меру пресечения водителю, которого арестовали по обвинению в ДТП на Ильинке
Киргизская диаспора просит смягчить меру пресечения водителю, которого сегодня арестовали на два месяца по обвинению в ДТП на Ильинке. Как сообщает «Интерфакс», сегодня представители диаспоры посетили в больнице пострадавших и пригласили их на отдых в Киргизию. Как заявил председатель коордиционного совета дисапоры Раимкул Аттакуров, они будут добиваться для водителя, по меньшей мере, домашнего ареста через министерство внутренних дел Киргизии и посольства в Москве.
Комментарии10
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vinibi_ 18 июня 2018 | 21:39
Негодяи вступаются за своего единоверца-террориста!!!
kypykyky 18 июня 2018 | 21:44
vinibi_: в масквабаде скоро у каждой диаспоры свой суд будет. только вот на вопрос о русской нации, ответа нет ни у кого..
antiboh 18 июня 2018 | 21:45
kypykyky: Киргизская диаспора просит..//
Пока,пока просит,а скоро начнёт требовать..далее ещё интереснее...
lion64__2 18 июня 2018 | 21:42
Эту ослофильскую "диаспору", сборище нариков и пожирателей насвая, надо выдворить в полном составе на родину. Там душманы смогут жить по своим обычаям и законам, поедать дурь в любых количествах, покрывать ишаков. А в России душманам места нет.
begly_ 18 июня 2018 | 21:52
lion64__2:
Так а рулить кто в Москве будет, чеченцы?
lion64__2 18 июня 2018 | 21:54
begly_: Лучше они, чем азиаты. Водят как такси, так и маршрутки намного лучше,
begly_ 18 июня 2018 | 21:59
lion64__2:
А в Нью Йорке когда то рулили индусы., может и сейчас., но рикша из Индии меня когда то возил по казино на своей тачке в Атлантик Сити.
sasass 18 июня 2018 | 21:51
В России своей диаспоры нет- некому россиян защищать...
odobryam_s 18 июня 2018 | 21:54
Блин, это еще с какого перепугу?
putin_itogy 18 июня 2018 | 21:55
Ещё нарожают..(с)