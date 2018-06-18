Омбудсмены России и Украины договорились о принципах посещения заключенных
Омбудсмены России и Украины договорились о принципах посещения заключенных. Об этом «Интерфаксу» сообщила уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова. По ее словам, точный график предстоит еще согласовать с органами власти обеих стран.
Комментарии3
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roman_i_olga 18 июня 2018 | 21:37
вот и прекрасно. я не знаю действительно ли сенцов собирался делать диверсии..
testmeter 18 июня 2018 | 21:51
roman_i_olga: Не верите российским судам? А чё так?
honduras_na_colime 18 июня 2018 | 21:56
//Омбудсмены России и Украины// - здесь вкралась очепятка.
В Украине омбудсмен, а на России омбудсмент.