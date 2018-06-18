Трамп поручил Пентагону немедленно начать формирование военно-космических сил США
Дональд Трамп поручил Пентагону немедленно начать формирование военно-космических сил США. По словам Трампа, просто американского присутствия в космосе недостаточно, Штатам необходимо обладать превосходством. Он также сказал, что военно-космические силы станут шестой ветвью американских вооруженных сил.
Комментарии12
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kamen_12 18 июня 2018 | 21:38
Поздно уже, проспали. В космосе уже есть хозяева.
gordy 18 июня 2018 | 21:51
Стартовая позиция для переговоров с Путиным?
tom_tom 18 июня 2018 | 22:05
Многие раша-имперцы в связи с пенсионной реформой пишут что Путин и Медведев их ограбили. Но ребята, по другому в Империях не было и не бывает. В любой империи плебс прежде всего пушечное мясо или тягловая сила. Если био-организм не тянет и не годен на мясо - то от него избавляютя...
ivanov356 18 июня 2018 | 21:41
А мы переименуем из космических в рогозинские, слабо.
tks 18 июня 2018 | 22:03
ivanov356: Таки ужо есть: Воздушно-Космические Силы РФ ;')))
amrigo 18 июня 2018 | 21:49
Молодец, не то что наш мракобес.
opponent70 18 июня 2018 | 21:51
Поцреотам в очередной раз захочется "догнать и перегнать", что приведет к развалу остатков империи зла... Ай, да Трамп...
pravdatut 18 июня 2018 | 21:53
Боролись, боролись за мирный космос и на тебе ... СССР, РФ сорвали, нарушили.
begly_ 18 июня 2018 | 21:57
Американские авианосцы начнут бороздить космические просторы. А почему вы думаете, что только земные?, речь ни только о земных..
sempai 18 июня 2018 | 21:58
Ну, теперь российскому правительству и господину Путину придется вообще отменять для россиян пенсию...
tks 18 июня 2018 | 22:01
По ходу, СОИ 2.0.
Кирдык советской путиномике.
boldu1n 18 июня 2018 | 22:04
Мля. Что за косяк? Теслу в космос запустили. Про ролёт на Луну спизд.ли....