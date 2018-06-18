Дональд Трамп поручил Пентагону немедленно начать формирование военно-космических сил США. По словам Трампа, просто американского присутствия в космосе недостаточно, Штатам необходимо обладать превосходством. Он также сказал, что военно-космические силы станут шестой ветвью американских вооруженных сил.