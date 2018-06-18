Англия забила первый гол в ворота Туниса
Англия забила первый гол в ворота Туниса. Счет 1:0. На 12-й минуте счет открыл Гарри Кейн.
Матч отборочного тура чемпионата мира по футболу между сборными Англии и Туниса проходит в Волгограде.
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Англия забила первый гол в ворота Туниса. Счет 1:0. На 12-й минуте счет открыл Гарри Кейн.
Матч отборочного тура чемпионата мира по футболу между сборными Англии и Туниса проходит в Волгограде.
Комментарии3
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good_night 18 июня 2018 | 21:16
Англия-Тунис 5:0!
sh_mike 18 июня 2018 | 21:19
Прозевал.. оказывается, по первому.. О, любимый Гусев!! Секс Фабрегас...
kamen_12 18 июня 2018 | 21:42
sh_mike: Если возможность есть, не смотри футбол с русскими комментаторами, дилетанты. Уши вянут... А ну ка Дзюба зацепись ка. После этого не смотрю и не слышу