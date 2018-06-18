В Волгограде начался матч отборочного тура чемпионата мира по футболу между сборными Англии и Туниса. Счет еще не открыт.

Ранее сообщалось, что с поезда Москва-Волгоград были сняты двое английских фанатов, едущих на эту игру. В пьяном виде они устроили дебош в вагоне, причем один из них, по сообщению Рейтер, завладел оружием полицейского и угрожал им. В итоге, обоих болельщиков суд в Ельце оштрафовал за мелкое хулиганство.