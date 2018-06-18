На аукционе во Франции ушла с молотка треуголка Наполеона, которую император потерял во время битвы при Ватерлоо. Как пишет Фигаро, головной убор императора нашел капитан голландских драгунов. За два века треуголка сменила семерых хозяев и была продана на аукционе за 350 тысяч евро.