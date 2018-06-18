На аукционе во Франции ушла с молотка треуголка Наполеона
На аукционе во Франции ушла с молотка треуголка Наполеона, которую император потерял во время битвы при Ватерлоо. Как пишет Фигаро, головной убор императора нашел капитан голландских драгунов. За два века треуголка сменила семерых хозяев и была продана на аукционе за 350 тысяч евро.
Комментарии6
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harra 18 июня 2018 | 21:19
За два века треуголка сменила семерых хозяев и была продана на аукционе за 350 тысяч евро.
И всплыла в кремле... в кабинете одного чиновничьего функционера... )))
motyilyok1 18 июня 2018 | 21:20
Треуголка Наполеона, которую император потерял во время битвы при Ватерлоо и которую нашел капитан голландских драгунов...
Похоже на музей города "Зеро", когда там Л.Евстигнеев проводил экскурсию Л.Филатову - Кровать Аттилы, на которой предводитель гуннов надругался над вестготской королевой на глазах своей орды...
vasyakirin 18 июня 2018 | 21:24
motyilyok1: семиуровневая пирамида, последний находит богатого дурака либо остается в дураках!
sasass 18 июня 2018 | 21:31
Неужели Димон купил - он давно взмыл виртуально в императорские облака...
ura_123 18 июня 2018 | 22:02
Для Путина?
opponent70 18 июня 2018 | 22:03
\\\\\07:08 Двууголку императора Наполеона продают сегодня на аукционе в Лионе
Это один из последних головных уборов, которые мог носить монарх в период попытки возрождения Французской Империи…\\\\\
Эй вы... Эховские грамотеи... Эксклюзивные новостники... У шляпы за несколько часов, отрос ещё один угол?!