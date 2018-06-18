Александр Кудрин назван лучшим аналитиком в России по версии специализированного издания Institutional investor
Уволенный из инвестиционного подразделения Сбербанка Александр Кудрин назван лучшим аналитиком в России по версии специализированного издания Institutional investor. Кудрин был освобожден от должности после скандального отчета о Газпроме. Об огромных инфраструктурных проектах холдинга, где главными бенефициарами были названы компании Аркадия Ротенберга и Геннадия Тимченко. Вместе с Кудриным был уволен еще один аналитик – Александр Фэк.
Комментарии11
Пожалуйста, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Войти через соцсети:X Q / 0
Если нет своего аккаунта
Если у вас уже есть аккаунт
danko1 18 июня 2018 | 21:11
Рассказывать о том, что Ротенберг, Тимчено,Сечин и прочее, очень близкое к Путину ворьё, привели подаренные им компании к убыткам космического масштаба запрещено.
Убытки им Путин за счет нищих россиян возместит, а "честное" имя этих воров нельзя пачкать.
За это и уголовное наказание может быть.
dimab 18 июня 2018 | 21:20
все враги россии нахваливают кудрина. показательно.
merelymy 18 июня 2018 | 21:38
Александр Кудрин назван лучшим аналитиком в России по версии специализированного издания Institutional investor, которое имярек назвал лучшим специализированным изданием по версии Кудрина.
antiboh 18 июня 2018 | 21:43
merelymy: Тут про Сбер чо-то?
У нас одно отделение закрыли,в другом -сократили служащих и...устроили выходной в субботу..
Когда же с этими грефо-кудрыми начнут разбираться? Достали уже своей "мудростью" за счёт людей.
sasass 18 июня 2018 | 21:21
Друг президента никакой не аналитик , если он с аналитическим умом не может подействовать на президентский прикладной ум....
alexey65 18 июня 2018 | 21:31
sasass: Вообще-то Алексей Кудрин и Александр Кудрин это два разных человека.
j_partizan 18 июня 2018 | 21:23
Должно быть он на них и работает.
midnightblues 18 июня 2018 | 21:25
Язнаю все на этой территории и не только
Да-ЕСЛИ БЫ НЕ ПИЛ СИСТЕМНО
j_hasan 18 июня 2018 | 21:27
Набиулина лучший банкир, Кудрин лучший экономист, теперь и аналитик... И банковская система и экономика у нас в полной заднице - сколько стоит этот рейтинг?
ivanov356 18 июня 2018 | 21:32
j_hasan: Дэк нас сживут со свету скоро, а имена их в веках у китайцев будет .
rampa 18 июня 2018 | 21:39
j_hasan:
"sasass: Вообще-то Алексей Кудрин и Александр Кудрин это два разных человека."