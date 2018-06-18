Уволенный из инвестиционного подразделения Сбербанка Александр Кудрин назван лучшим аналитиком в России по версии специализированного издания Institutional investor. Кудрин был освобожден от должности после скандального отчета о Газпроме. Об огромных инфраструктурных проектах холдинга, где главными бенефициарами были названы компании Аркадия Ротенберга и Геннадия Тимченко. Вместе с Кудриным был уволен еще один аналитик – Александр Фэк.