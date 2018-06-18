Бывший совладелец Мособлбанка Анджей Мальчевский умер в колонии от инфекционного менингита

Об этом изданию Белл рассказал родственник банкира. По его словам, заболевание возникло из-за перенаселенности отряда, в котором содержался бывший банкир. Спальных мест на всех заключенных не хватало, и приходилось отдыхать посменно. В отряде, рассчитанном на 200 человек, жили 350. Собеседник издания сообщил, что 15 июня Мальчевский впал в кому, а 16 июня – умер. Ранее ФСИН подтвердила смерть заключенного, сообщив, что, после ухудшения состояния, он был экстренно госпитализирован в областную больницу. Между тем, по сведениям МК, изменения в состоянии Мальчевского стали заметны еще в ноябре прошлого года. Мальчевский отбывал четырехлетний срок по обвинению в хищении 70 миллиардов рублей.