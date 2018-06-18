Четверых задержанных актеров и сотрудников Театра.док отпустили из полиции
Четверых задержанных актеров и сотрудников Театра.док отпустили из полиции. Активисты раздавали на улицах листовки на разных языках в поддержку осужденного в России украинского режиссера Олега Сенцова. На всех составили административные протоколы о нарушении порядка проведения массовых акций.
Комментарии3
Пожалуйста, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Войти через соцсети:X Q / 0
Если нет своего аккаунта
Если у вас уже есть аккаунт
blinorozhiy_chmo 18 июня 2018 | 21:20
Зачем?
Закрывать таких надо и 2000 часов общественных работ.
lion64__2 18 июня 2018 | 21:25
Вот это напрасно. 15 суток, метла, тачка, рукавицы, халат, сумка с сухарями. И на уборку улиц.
poster6996 18 июня 2018 | 21:34
Вы два дебила и ушлёпка...