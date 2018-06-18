Четверых задержанных актеров и сотрудников Театра.док отпустили из полиции. Активисты раздавали на улицах листовки на разных языках в поддержку осужденного в России украинского режиссера Олега Сенцова. На всех составили административные протоколы о нарушении порядка проведения массовых акций.