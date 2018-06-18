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21:00, 18 июня 2018

В США появятся военно-космические войска

В Соединенных Штатах появятся военно-космические войска. Дональд Трамп дал поручение Пентагону немедленно приступить к их формированию. По словам Трампа, Америка должна не просто присутствовать в космосе, а доминировать там, не допуская превосходство России и Китая.

Комментарии

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gregor 18 июня 2018 | 21:06

В США появятся военно-космические войска
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А в России , уже давно, есть Воздушно-космические силы Российской Федерации.

motyilyok1 18 июня 2018 | 21:12

В США появятся военно-космические войска...

Ага, а завтра что, вернёте полуостров Юкатан в родную гавань, посадите мексиканскую свинью за терроризм, она объявит голодовку и американские "вайнштейны" начнут мировую травлю Америки?

gregor 18 июня 2018 | 21:53

motyilyok1:
Извините , какая Ага вернёт Юкатан .... Кто на ком стоял ?
Вы скорей всего устали ..., очень .

boldu1n 18 июня 2018 | 21:18

gregor: Прокладка. Россия пишется с маленькой буквы.

mikr 18 июня 2018 | 21:07

Американцы никак не желают понять, что избранная ими стратегия достижения технического превосходства способна обеспечить победу лишь в войне со слаборазвитыми странами типа Ирака или Ливии. А что касается России или Китая, то в случае боестолкновения с этими странами американская спутниковая группировка будет подавлена или уничтожена. На сегодняшний день Россия обладает оружием, способным нейтрализовать любой космический аппарат военного назначения. Причем, стоимость уничтожения спутника оказалась принципиально дешевле стоимости создания этого спутника и вывода его на орбиту. Таким образом предстоящая война будет вестись с помощью земных а не космических технологий. И чем больше американцы стремятся опереться на боевые космические технологии, тем слабее они будут выглядеть на сцене будущего театра военных действий.

niknik 18 июня 2018 | 21:09

mikr: Да Америки вообще уже не существует! О чём вы пишите вообще? С добрым утром! )))

snaker 18 июня 2018 | 21:12

mikr: А что касается России или Китая, то в случае боестолкновения с этими странами американская спутниковая группировка будет подавлена или уничтожена. На сегодняшний день Россия обладает оружием, способным нейтрализовать любой космический аппарат военного назначения.
Вам иногда полезно снимать розовые очки и смотреть на действительность трезвым взглядом.

raffal 18 июня 2018 | 21:22

mikr: Американцы никак не желают понять...
_____________________________
Свистунишка, решил поучить американцев, обладателей...ВСЕХ самых передовых технологий. И совсем абсурдно выглядит упоминание Китая в ряду с Россией.
К определению свистунишка, можно добавить, что и очень жалкий.
А рассуждать так спокойно о грядущей войне может только законченный кретин. Особенно в России, столько горя хлебнувшей и столько слёз пролившей в войнах. Не наигрался в войнушку, болван?

danko1 18 июня 2018 | 21:07

Название Трамп у Путина украл, но суть у него совсем иная.

ansata 18 июня 2018 | 21:09

danko1: Суть в том, что возраст выход на пенсию снова могут увеличить)))

ansata 18 июня 2018 | 21:11

ansata: )) Выхода

danko1 18 июня 2018 | 21:14

ansata: А пенсии вообще отменить.
Уже врут на ЦТ о Китае, где пенсий якобы нет, хотя их не было при правлении Мао, а сейчас 80% их получают.
Медведевское "денег нет, а вы держитесь" при этой власти будет постоянно звучать.

serhio_25__ 18 июня 2018 | 21:25

danko1: ""Уже врут на ЦТ о Китае, где пенсий якобы нет, хотя их не было при правлении Мао"" - сама придумала, сама разоблачила.
""а сейчас 80% их получают. "" - эээ, типа доказала что все в Китае пенсию получают?

serhio_25__ 18 июня 2018 | 21:16

ansata: В США? Там ведь срок выхода одинаковый для всех - 65 лет. Для лиц, родившихся в период с 1943г. по 1955г. полный пенсионный возраст наступает в 66 лет. Пенсионный возраст постепенно растет, пока не достигнет 67 лет для граждан родившихся после 1960 года.

testmeter 18 июня 2018 | 21:20

danko1: Суть доблестных российских воздушно-космических войск в том, что они по совместительству еще и подводные

dimab 18 июня 2018 | 21:13

трампуша банальный повторюшник вслед за РФ решил создать ВКС бедолага не понял что уничтожать пиндосню будут банальным кирзовым сапогом как и любых других крыс

snaker 18 июня 2018 | 21:18

dimab: бедолага не понял что уничтожать пиндосню будут банальным кирзовым сапогом как и любых других крыс
Неужели ты оторвешь свою ожиревшую задницу, откажешься от 11,80, наденешь кирзач и с калашом наперевес запустишь себя рогозинским батутом прямо в Америку? И не пойдешь там по супермаркетам скупать привычный для тебя пивасик и чипсы? Ну ты монстр. Главное не обосрись.

dimab 18 июня 2018 | 21:30

snaker: да я уже в кирзаче, я уже с утра троих как ты крыс кирзачом этим забил до кровавой рвоты.

testmeter 18 июня 2018 | 21:22

dimab: Что бояры в аптеке не дали снова из-за проклятых пиндосов?

dimab 18 июня 2018 | 21:28

testmeter: о! тупое какло смахнуло с рук навоз и таки дотянулось до клавиатуры. хвала пану дал холопу время отдохнуть от прополки клубничных грядок.

zolingen 18 июня 2018 | 21:20

Готовят достойный ответ агрессору. Если у кого башню снесет- ответят , мало не покажется.

putin_itogy 18 июня 2018 | 21:21

ВКС - США...Звучит внушительно, вызывая уважение.
ВКС - России, звучит как шутка Задорнова..

begly_ 18 июня 2018 | 21:27

США вытеснят Бога с орбиты., Трамп сказал.

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