Бывший депутат кнессета и экс-министр энергетики Израиля Гонен Сегев арестован. Он обвиняется в шпионаже в пользу Ирана. Как сообщают израильские спецслужбы, расследование в отношении Сегева было завершено 15 июня. В тот же день прокуратура передала в окружной обвинительное заключение в «помощи и передаче информации врагу в военное время»