Бывший депутат кнессета и экс-министр энергетики Израиля Гонен Сегев арестован
Бывший депутат кнессета и экс-министр энергетики Израиля Гонен Сегев арестован. Он обвиняется в шпионаже в пользу Ирана. Как сообщают израильские спецслужбы, расследование в отношении Сегева было завершено 15 июня. В тот же день прокуратура передала в окружной обвинительное заключение в «помощи и передаче информации врагу в военное время»
Комментарии4
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oto_davar 18 июня 2018 | 20:53
Докатился Гонен до прямого предательства. Сначала предал Рафуля, присоединившись к левым и поддержал Осло.
Потом начал возить наркотики . Сел. Вышел. Опять поймали на перевозке "экстази" под видом конфет. Опять сел. И вот теперь- продался иранцам. Очень жаль.
Мог бы спокойно работать врачом.
svetoch 18 июня 2018 | 20:55
Интересно, шпионаж был по идейным мотивам или же банально за денежку?
tremens_delirium 18 июня 2018 | 21:02
✄ Бывший депутат кнессета и экс-министр энергетики Израиля Гонен Сегев арестован. ✄
Не просматривается ли здесь антисемитизм?
arye_11 18 июня 2018 | 21:14
tremens_delirium:
Антисемитизма не заметил, зато идиотизм вами выпячивается не скрываясь.
Чего идиотствуем то?
С недопою али от жизни тяжкой?