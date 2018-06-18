Лодочная станция в Волгограде, от которой 11 июня вышел катамаран, врезавшийся в баржу, работает в обычном режиме.

Лодочная станция «Пристань» в Волгограде, от которой 11 июня вышел катамаран, врезавшийся в баржу, работает в обычном режиме. Как сообщил ТАСС представитель администрации лодочной станции, ее сотрудники не могут препятствовать в выходы акватория Волги частных судов. Ранее сообщилось, что госинспекция по маломерным судам до расследования трагедии с катамараном, унесшей жизни 11 человек, приостановила деятельность лодочной станции.