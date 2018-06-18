Лодочная станция в Волгограде, от которой 11 июня вышел катамаран, врезавшийся в баржу, работает в обычном режиме.
Лодочная станция «Пристань» в Волгограде, от которой 11 июня вышел катамаран, врезавшийся в баржу, работает в обычном режиме. Как сообщил ТАСС представитель администрации лодочной станции, ее сотрудники не могут препятствовать в выходы акватория Волги частных судов. Ранее сообщилось, что госинспекция по маломерным судам до расследования трагедии с катамараном, унесшей жизни 11 человек, приостановила деятельность лодочной станции.
Комментарии4
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seryj_wolk 18 июня 2018 | 20:48
Препятствовать в выходы акватория Волги - это звучит гордо!
vasyakirin 18 июня 2018 | 21:31
seryj_wolk: А лишить праздника 2млн волгоградцев из за 11 алкашей самоубийц это не волюнтаризм от Кутузова?
grigorev 18 июня 2018 | 21:04
А где владелец? Его уже отпустили? Вот праздник-то.
sasass 18 июня 2018 | 21:15
Начальника станции надо освободить - он не виноват ,что ГАИшники на природе напились...