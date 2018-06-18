В колонии умер основатель Мособлбанка Анджей Мальчевский

Он отбывал четыре года заключения по делу о хищении 70 млрд рублей. Рязанское управление ФСИН подтвердило факт смерти осужденного. В ведомстве утверждают, что 13 июня Мальчевский обратился в медчасть исправительного учреждения с жалобами на плохое самочувствие. В тот же день в срочном порядке его госпитализировали в областную клиническую больницу. При осмотре тела следов насилия или отравления не обнаружено.