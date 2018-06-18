Саратовский губернатор Валерий Радаев дал три дня на тушение мусорной свалки, которая горит в пригороде уже 2 недели
Саратовский губернатор Валерий Радаев дал три дня на тушение мусорной свалки, которая горит в пригороде областного центра уже две недели. Радаев пригрозил принять самые жесткие меры к ответственным лицам. По его словам, если не справиться с возгоранием, Саратову может грозить экологическая катастрофа. Сегодня он побывал на мусорном полигоне в Гуселке вместе со своими заместителями.
Комментарии3
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odobryam_s 18 июня 2018 | 20:38
Ога. Дал строгие и о-о-очень ценные указания и забыл.....
boooben 18 июня 2018 | 20:39
Собрать молодогвардейцев, пусть зассут.
fikus74 18 июня 2018 | 20:42
горит две недели, ну и пусть горит уж до конца.