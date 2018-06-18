Саратовский губернатор Валерий Радаев дал три дня на тушение мусорной свалки, которая горит в пригороде уже 2 недели

Саратовский губернатор Валерий Радаев дал три дня на тушение мусорной свалки, которая горит в пригороде областного центра уже две недели. Радаев пригрозил принять самые жесткие меры к ответственным лицам. По его словам, если не справиться с возгоранием, Саратову может грозить экологическая катастрофа. Сегодня он побывал на мусорном полигоне в Гуселке вместе со своими заместителями.