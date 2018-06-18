Telegram подал вторую жалобу в ЕСПЧ на решение российских властей о блокировке мессенджера
Telegram подал вторую жалобу в ЕСПЧ на решение российских властей о блокировке мессенджера. Об этом сообщил адвокат Павел Чиков. В марте Telegram обратился в ЕСПЧ по поводу привлечения к административной ответственности за отказ в предоставлении властям ключей шифрования переписки.
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