Telegram подал вторую жалобу в ЕСПЧ на решение российских властей о блокировке мессенджера. Об этом сообщил адвокат Павел Чиков. В марте Telegram обратился в ЕСПЧ по поводу привлечения к административной ответственности за отказ в предоставлении властям ключей шифрования переписки.