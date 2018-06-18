В СПЧ считают, что заключенные в России и на Украине должны отбывать наказание на родине
Об этом заявил глава СПЧ Михаил Федотов. По его словам, в Совете по правам человека не делят заключенных на политических и неполитических. Таким образом, Федотов прокомментировал заявление Госдепа США о росте в России числа политзаключенных.
Комментарии11
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solonko 18 июня 2018 | 20:39
Начнёте делить и, глядишь, сами станете политзаключенными, и уже другие вас делить не будут.
ignachio 18 июня 2018 | 20:41
Тогда с Вышинским все в порядке, на на своей Родине сидит.
salhomir_murza 18 июня 2018 | 20:42
ignachio:
Ну тогда и мы Климкина на родине посадим.
vinibi_ 18 июня 2018 | 20:50
salhomir_murza: Торговец смертью должен гнить там- где против той страны он продавал оружие!!!
salhomir_murza 18 июня 2018 | 21:04
vinibi_:
Что, Климкин торговец смертью?
vinibi_ 18 июня 2018 | 21:20
salhomir_murza: Ну если у Бута псевдоним Климкин- тогда да!!!
salhomir_murza 18 июня 2018 | 21:07
vinibi_:
Что-то убийца сотен тысяч иракцев Джордж Буш не гниет в иракской тюрьме.
vinibi_ 18 июня 2018 | 21:22
salhomir_murza: Путин на Донбассе в чечне и Сирии уничтожил на порядок больше народа-и ничего ходит улыбается!!!
salhomir_murza 18 июня 2018 | 20:40
Тогда и Виктор Бут должен отбывать наказание на родине.
vblack 18 июня 2018 | 20:41
Потому и не делит. Политзаключённых не должно быть вообще, по возврату на Украину они подлежат освобождению.
forum_participant 18 июня 2018 | 20:58
На Колыме я думаю устроит всех.